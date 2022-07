Creche na Avenida ACM é invadida por bandidos

Os últimos dias têm sido de preocupação para os funcionários e pais de alunos da creche do Centro Municipal De Educação Infantil Ieda Barradas Carneiro, localizada na avenida Antônio Carlos Magalhães. Na última quarta-feira (13), a instituição foi invadida por bandidos que roubaram diversos materiais. Já nesta quinta-feira (14), um homem, até então considerado suspeito pelo assalto, foi deixado na frente do local, por moradores.

Na noite de quarta-feira (14), os bandidos abriram uma fresta na grade do centro educacional e roubaram as torneiras e as portas de alumínio das cabines dos banheiros da unidade.

Hoje, menos de 24h após o assalto, a Guarda Civil Municipal (GCM) informou, por meio de nota, que foi acionada pela gestora da creche solicitando apoio depois que um homem, que os moradores acreditavam ser um dos suspeitos de furtar os objetos, foi alcançado pela população e deixado na frente do local com várias escoriações pelo corpo.

Ainda segundo a GCM, “o Samu foi acionado pela central do órgão e iniciou os primeiros socorros antes da guarnição chegar, sendo posteriormente acompanhado pela equipe da GCM até a UPA de Brotas. Após o atendimento, o suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada e a adoção das medidas cabíveis adotadas”.

A Polícia Civil (PC) informou que o homem foi ouvido e liberado. Trata-se de um morador de rua, que não teve a identidade revelada. Em seu depoimento, ele alegou ter ajudado outro morador de rua, apontado por ele como o autor do roubo, a levar a porta de ferro furtada na creche, para ser vendida em um ferro velho, sem saber que se tratava de um objeto furtado. A PC ainda esclareceu que o procedimento será encaminhado à 16° DT/Pituba, que seguirá com a apuração.

A reportagem entrou em contato com o Centro Municipal De Educação Infantil Ieda Barradas Carneiro mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.