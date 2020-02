Credenciamento para mototaxistas será aberto no dia 16 de março

As pessoas que tiverem interesse em atuar como mototaxistas em Salvador devem se cadastrar junto à Prefeitura entre os dias 16 de março e 29 de maio. Serão disponibilizadas 1.596 vagas e algumas exigências devem ser seguidas.

A moto credenciada para ser utilizada no serviço de transporte, por exemplo, deve ter no máximo oito anos e ser de cor amarela. Além disso, os condutores precisam ser habilitados na Categoria A há pelo menos dois anos, além de utilizar todos os itens de segurança estabelecidos e ter curso de especialização sobre condução de passageiros em veículos motorizados de duas rodas.

Toda a documentação exigida em edital deverá ser entregue para avaliação na sede da Coordenadoria de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), situada no Vale dos Barris, 501. Informações detalhadas sobre as exigências estarão à disposição no site www.mobilidade.salvador.ba.gov.br a partir desta segunda-feira (2).



Os documentos exigidos pela Semob para o credenciamento são cópia autenticada do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo em nome do interessado, cópia da Carteira de Habilitação, CPF, atestado médico de sanidade física e mental emitido, no máximo, há 30 dias, e Certidão Negativa Criminal.



De acordo com o titular da Secretaria de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, o credenciamento é necessário para que os passageiros tenham mais segurança. “Cada vez que nós credenciamos alguém, oferecemos mais segurança para o usuário, pois a regulamentação comprova que os condutores têm a documentação em dia e que a motocicleta cumpre os itens de segurança. Todos saem ganhando”, afirmou Mota.

Infração

Quem for flagrado oferecendo o serviço de mototaxista de forma irregular e sem o devido credenciamento será multado em R$ 293,47 e perderá sete pontos na carteira por cometer infração gravíssima.



Só durante os quatro primeiros dias de Carnaval em Salvador, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob) flagrou 90 mototaxistas que faziam transporte irregular. Todos tiveram os veículos apreendidos e tiveram de pagar o valor da taxa de reboque de R$ 86,82, além da diária do pátio de R$ 36,18.