Criado em orfanato, chef baiano Moacir Santana está no Mestre do Sabor

O fato que marca o namoro do baiano Moacir Santana, 27 anos, com a gastronomia foi uma tentativa de fazer uma cocada. Ainda adolescente, ele e alguns irmãos do orfanato Lar Mundo da Criança, em Lauro de Freitas, resolveram trepar num coqueiro para buscar o ingrediente principal e reproduzir uma receita que viram na televisão. Na época, ele não podia imaginar, mas a TV e a culinária ajudariam muito a mudar sua história de vida.

Depois de ter sido finalista do reality Que Seja Doce, em 2016, no canal GNT, Moacir integra o seleto time do Mestre do Sabor, da Globo. Ele foi um dos 18 chefs profissionais selecionados do programa, exibido às quintas-feiras, após a novela Fina Estampa. O baiano está no time do mineiro Léo Paixão, e conquistou os jurados com um baião de dois cremoso com ovo frito.

“O toque diferenciado foi o creme de leite fresco”, resume o chef, que fez bonito com um prato aparentemente simples. “A comida brasileira é bem gostosa e é isso que faço e vou mostrar”, diz Moacir, que é chef e sócio do Bar da Rosa, em Bauru, cidade paulista onde mora. Ele conta que tem muita influência das cozinhas baiana, cearense e pernambucana, mas também da francesa e italiana.

O convite da emissora para participar da seleção pegou Moacir de surpresa, já que o programa reúne, na maioria, chefs tarimbados. Inicialmente ele achou que era um trote, deu uma esnobada básica, mas quando viu que era real, ficou com “coração na boca”. “Tinha chefs com muita experiência”, destaca.

Lar Doce Lar

Quando falamos com Moacir, na semana passada, ele estava em Bauru, onde cumpre a quarentena e tenta adaptar seu restaurante ao sistema delivery. “Estou tentando passar esta fase como um aprendizado”, diz o baiano. Sobre o programa, que já está gravado, ele nada pode adiantar. “Espero que eu fique muito”, brinca Moacir, que não vê a hora de matar saudades da Bahia e das comidas que adora: acarajé, bolinho de estudante, feijoada, sarapatel... “Gosto de comer”, resume, rindo.

Tanto que a cozinha do orfanato, “uma casa grande e com quintal incrível”, foi um caminho natural. Aos 15 anos, já cozinhava para 50 pessoas. Depois, passou para a padaria, que fornecia pães para o Lar e para empresas da região. Moacir chegou recém-nascido ao local e só saiu de lá aos 20 anos, quando foi para São Paulo, inicialmente para a cidade de Jaú. Antes, cursou gastronomia na Unijorge, trabalhou em buffet infantil e em alguns camarotes no Carnaval de Salvador.

“Abracei as oportunidades de olhos fechados, sem receios e entendendo que era uma passagem para construir algo meu, pois no orfanato você tem os sentimentos de ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada”, afirma. Fundado pela ex-aeromoça Marina de Castro, o Lar Mundo da Criança não funciona mais.

“A mãe está bem velhinha, tem 86 anos, falei com ela no Dia das Mães. Ela ficou bem feliz em me ver no programa”. Na edição de amanhã, o programa apresentado pelos chefs Claude Troigros e Batista segue com a etapa Na Pressão, em duas rodadas: primeiro, disputa entre os três grupos; um grupo se salva e os outros dois fazem outra prova e o pior cozinheiro deixa o reality.

Também baiano, Arthur Pendragon é de Feira de Santana (Foto: Camilla Maia/TV Globo)



Mais Tempero Baiano

Além de Moacir, a Bahia tem mais dois representantes nesta edição do Mestre do Sabor: Arthur Pendragon e Kaywa Hilton. Arthur é natural de Feira de Santana, onde mora. O chef de 30 anos começou a ter contato com a cozinha na adolescência, no restaurante da família e entrou no programa ao ver seu Ravioli de Maniçoba ao Molho de Moqueca aprovado. Ele é proprietário do buffet Pendragon e sócio do restaurante Casa do Chef Rotisseria. Já Kaywa Hilton é filho de uma francesa com um baiano, nasceu em Aiuruoca (MG) e mora em Salvador, depois de ter estudado e trabalhado na França e no Rio de Janeiro. Planeja abrir um restaurante com ingredientes nordestinos, voltado para o slow food. Seu prato de apresentação foi Barriga de Porco, com Lagostins e Endívias no Mel Nativo.





Baião de Dois com ovo

Ingredientes

100 g de feijão fradinho cozido

1 dente de alho picado

100 g de arroz branco cozido

50 g de bacon picado

80 g de queijo coalho picado

50 g de linguiça calabresa

picada

80 g de carne seca desalgada e desfiada

20 g de pimenta biquinho

2 ovos caipiras

1 limão verde

200 ml de creme de leite

fresco

Preparo

Em uma frigideira, coloque um fio de manteiga de garrafa, sele o queijo coalho e reserve. Coloque o bacon na frigideira e frite. Em seguida, coloque o alho e a linguiça picada. Adicione a carne seca e o queijo coalho, o arroz e o feijão fradinho. Refogue. Coloque o creme de leite fresco, a pimenta biquinho picada, o coentro e a cebolinha a gosto. Em outra frigideira, coloque manteiga de garrafa e frite o ovo. Sirva ainda quente.