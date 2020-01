Criador de 'Ugly Betty', Silvio Horta é encontrado morto em Miami

Foto: Reprodução/Instagram

O criador da série de televisão ‘Ugly Betty’, Silvio Horta, 45 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Miami nessa terça-feira (7), informou sua família à NBC News.

"É com muita tristeza que anunciamos a morte de nosso querido irmão e filho, Silvio Horta", escreveram sua mãe do autor, Hilda, e sua irmã, Anna, em comunicado divulgado pelo canal de TV.

Ainda segundo as familiares, "Silvio tinha uma luta contínua contra o vício e a depressão, mas, apesar de tudo, sempre encontrou uma maneira de transformar sua luta em riso”. “Ele pode ter ido embora, mas sua luz brilhará”, completa o comunicado. A causa da morte não foi divulgada.

Estrelada por America Ferrera, a versão americana de "Ugly Betty" foi elogiada por revolucionar o cenário televisivo nos EUA. A ideia mostrou que uma série que reflete a presença latina dos Estados Unidos poderia ter sucesso comercial, o que se refletiu também em prêmios como o Globo de Ouro. A série teve temporadas de 2006 a 2010.

O seriado de comédia é uma adaptação da novela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’ (no Brasil, ‘Betty, A Feia’), seguiu uma mulher americana-mexicana inteligente, embora desajeitada, do subúrbio do Queens, enquanto consegue um novo emprego em uma pretensiosa revista de moda de Manhattan.

O elenco e os fãs de ‘Ugly Betty’ estão de luto pelo showrunner e escritor principal do programa.

Ferrera escreveu no Instagram que ficou "chocada" ao saber da morte de Horta e que estava pensando na família dele. “Seu talento e criatividade trouxeram a mim e a tantos outros tanta alegria e luz”, postou.