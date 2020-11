Criador do Clube das Mulheres, Marcos Manzano morre aos 61 anos

Marcos Manzano, ator e um dos fundadores do Clube das Mulheres, morreu nesta sexta-feira (13), aos 61 anos. O anúncio foi dado pelo perfil oficial da casa de eventos nas redes sociais, que lamentou a perda.

"É com profundo pesar que, comunicamos o falecimento do Sócio e Apresentador Marcos Manzano ocorrido hoje, 13/11/2020, no início da tarde. O Clube das Mulheres expressa condolências à todos os seus familiares, fãs e amigos", diz o comunicado.

O motivo da morte não foi divulgado oficialmente. Mas Focca Barreto, sócio da casa de eventos, respondeu a um internauta que Marcos não resistiu ao passar por uma cirurgia no coração.

Focca Barreto responde comentário sobre morte de Marcos Manzano

(Foto: Reprodução/Instagram)

Além de seu trabalho na noite paulistana, o ator ficou mais conhecido pela participação na novela De Corpo e Alma, exibida entre 1992 e 1993 na TV Globo. A trama, escrita por Gloria Perez, tinha cenas que se passavam no Clube das Mulheres, casa de strip-tease masculino fundada em 1990 em São Paulo. Marcos aparecia na mesma função que exercia na vida real, como apresentador e dançarino do local.

Antes, o ator já tinha feito uma participação na novela Rainha da Sucata, exibida em 1990 pela TV Globo, escrita por Silvio de Abreu. Ele chegou a fazer trabalhos também no teatro e no cinema. Sua última aparição na televisão foi em fevereiro, no A Praça é Nossa.