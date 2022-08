Criança de 1 ano e 3 meses morre afogada em balde com água na Bahia

Um menino de 1 ano e 3 meses morreu ao se afogar em um balde com água em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Ryan Gabriel Moreira Vieira estava só com dois irmãos na casa no momento do acidente, na segunda-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na delegacia da cidade. Testemunhas contaram que a mãe foi ao mercado e deixou o garoto em casa com os dois irmãos, de idades não informadas.

Os irmãos chegaram a pedir ajuda para uma vizinha, mas não conseguiram evitar a morte da criança.

A mãe será chamada para depor.