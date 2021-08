Criança de 10 anos morre após tiro acidental enquanto brincava com amigos na Bahia

Uma criança de 10 anos morreu após ser baleada na tarde desta segunda (16), no distrito de Serra Grande, no município de Uruçuca, no sul da Bahia. De acordo com a polícia, Joice de Almeida Souza e mais duas crianças brincavam dentro de uma casa, quando encontraram uma arma e começaram a manusear o equipamento.



A arma disparou e Joice foi atingida. A menina de 10 anos morreu na hora. Segundo a polícia, o dono da casa, que também seria dono da arma, fugiu após tomar conhecimento do acidente. O caso é investigado pela delegacia de Uruçuca.