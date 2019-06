Criança de 2 anos é a 11ª vítima da gripe em Salvador este ano

Uma criança de dois anos que residia no bairro de Pau da Lima foi mais uma vítima fatal das complicações decorrentes do vírus da gripe em Salvador. A morte foi no dia 24 de maio e teve a confirmação laboratorial positiva para influenza B nesta quinta-feira (30). Com isso, sobe para 11 o número de mortes causadas pela doença na capital baiana em 2019, sendo que oito desses óbitos foram contabilizados apenas no mês de maio.

Além deste primeiro óbito por Influenza B, foram seis por H1N1, três por H3N2 e uma por Influenza A não subtipada, mas os dados do paciente e local da morte não foram informados pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

A partir de segunda-feira (03), as 128 salas de imunização da rede municipal disponibilizarão as doses da vacina contra a gripe tanto ao grupo prioritário quanto para a população em geral, das 08 às 17 horas. De acordo com orientação do Ministério da Saúde, essa nova fase da estratégia seguirá até 14 de junho.

“Seguiremos intensificando a vacinação do público mais vulnerável na próxima semana com as visitas domiciliares de idosos acamados, com a aplicação da segunda dose de reforço para as crianças que participaram pela primeira vez da campanha esse ano, bem como, com o acolhimento de todos aqueles que buscarem os serviços. Além da população elegível, as doses também estarão sendo ofertadas para as pessoas em geral”, explicou Doiane Lemos, subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis.

Iniciada em 10 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe imunizou até o momento cerca de 583 mil cidade crianças de 06 meses a menores de 06 anos (5 anos 11 meses e 29 dias), idosos à partir de 60 anos, gestantes, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, professores e militares residentes em Salvador, número que equivale a 81% de cobertura, abaixo da meta esperada pela gestão que era proteger pelo menos 90% da população alvo.