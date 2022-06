Criança de 3 anos é baleada enquanto brincava na porta de casa em Salvador

Uma criança de 3 anos foi baleada enquanto brincava na porta de casa, na noite deste sábado (4), no bairro de Cidade Nova, em Salvador. Segundo a polícia, houve um confronto entre criminosos no bairro e a menina acabou sendo atingida por um dos disparos.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde da menina não foi divulgado.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que já iniciou as diligências e começou a ouvir as testemunhas. As equipes buscam imagens de câmeras de monitoramento da região, para identificar os autores.