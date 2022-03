Criança de 3 anos tem olho mordido por rato durante o sono no DF

Uma criança de 3 anos foi atacada por um roedor na casa onde mora com a família, no Distrito Federal, na madrugada do último domingo (20). A mãe da menina dormia, quando foi acordada pelo grito da filha. Cintia D’arc Motta já encontrou a pequena ensanguentada. Ela foi atendida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a família, a criança chegou a ter febre. “Pensei que minha filha iria perder a visão dela. Quase morri de ver uma cena incrível dessas”, disse a mãe, nas redes sociais. O caso viralizou em grupos de moradores de Santa Maria, onde o caso ocorreu.

Um dos moradores do local contou ainda que onde moram, há vários tipos de bichos, vindo do esgoto. Ratos, baratas e principalmente escorpião. No mês anterior, uma criança foi picada por um escorpião no lugar.

"Mantemos tudo limpo, mas mesmo assim entra. Melhoras aí para essa princesa”, disse uma moradora da região.

Cintia suspeita que o rato tenha vindo justamente do amontoado de lixo que fica próximo a casa dela. O rato entrou no imóvel, subiu na cama e atacou a parte externa do olho da criança.

A menina chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), mas já recebeu alta e passa bem.