Criança de 4 anos fica sozinha por horas após mãe morrer com Covid-19

Uma criança de quatro anos ficou sozinha por várias horas em casa, na Georgia, Estados Unidos, após a mãe morrer no local, vítima do novo coronavírus. Diedre Wilkes tinha 42 anos e trabalhava como técnica de mamografia no Hospital Piedmont Newman. A polícia descobriu o corpo da mulher e a presença da criança após uma verificação de bem-estar, segundo a revista People.

Os oficiais acreditam que a mulher ficou por pelo menos 12 horas morta até que seu corpo fosse descoberto. Legista do condado de Coweta, Richard Hawk não soube dizer se a criança está com o vírus, apesar de ter sido exposta a ele. A menina, agora, está com o pai.

Apesar de ter testado positivo para a Covid-19, Wilkes ainda não teve confirmada a causa de morte. Um representante do hospital em que ela trabalhava disse que o centro médico está tratando o caso como "inconclusivo". Não há informações se ela tinha doenças preexistentes.