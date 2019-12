Criança de 5 anos morre ao cortar fio de ventilador com tesoura

Criança de 5 anos morre após tentar cortar fio de ventilador no interior do Ceará

(Foto: Arquivo Pessoal)

Uma criança de 5 anos identificada como Pedro Ryan Araújo Rodrigues morreu vítima de choque elétrico depois de tentar cortar o fio de um ventilador com uma tesoura. O caso foi registrado neste sábado (30), em Coreaú, no Norte do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o menino estava no quarto brincando e pegou a tesoura para cortar o fio do ventilador. O garoto chegou a ser socorrido por familiares para uma unidade hospitalar, mas morreu em decorrência do choque elétrico.

"Foi tudo um silêncio. Ninguém ouviu nada, ninguém ouviu queda, ninguém ouviu zoada de ventilador, um silêncio total. Quando a gente 'arribou' ele já estava branco, todo molinho. Os médicos fizeram reanimação nele, mas ele não reagiu", disse a avó Rosa Araújo ao G1.

Ainda de acordo com a avó, momentos antes do choque a mãe da criança deu o almoço para o menino, deixou-o no quarto ao lado da irmã de 2 anos para os dois descansarem e voltou para a cozinha. Depois de um tempo, a menina apareceu chorando.

Quando a mãe foi ao quarto, ela viu o menino caído ao chão. A avó também disse que não sabe como a criança encontrou a tesoura e afirmou que, em nenhum momento, nenhum dos familiares da casa percebeu que Pedro Ryan estava com o objeto.

"Não sei onde ele arranjou a tesoura. Ele cortou ainda um pouco, ninguém sabe. Sei que os três dedinhos dele estavam danificados. Ninguém sabe onde. Ninguém viu essa tesoura, ninguém viu", lamentou a familiar.

O corpo da criança foi enterrado neste domingo (1º) e foi velado na casa da avó, na cidade de Coreaú.