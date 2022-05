Criança de três anos morre em incêndio na Bahia; corpo foi carbonizado

Uma criança de três anos, identificada como Henzo Gabriel Souza, morreu em um incêndio em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (31), na Delegacia Territorial do município.

O incêndio teria ocorrido na noite desta segunda (30). De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Henzo Gabriel foi encontrado carbonizado.

Segundo reportagem da TV Bahia, as chamas começaram por causa de uma vela que caiu sobre o colchão onde o menino dormia junto com a mãe e três irmãos, de 5 anos, 2 anos e um recém-nascido com 15 dias de vida. A casa da família não tinha energia elétrica e, por isso, a mãe havia acendido uma vela.

Após atingir o colchão, o fogo se espalhou rapidamente. Vizinhos relataram que a mulher acordou aos gritos, pedindo ajuda, e que conseguiu tirar os irmãos de Henzo do local. No entanto, quando retornou ao imóvel para buscar o menino, ele já estava sem vida.

A Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães expediu as guias periciais. A causa da morte - por queimadura ou sufocamento - será esclarecida após o resultado da perícia.

A mãe e os três irmãos receberam atendimento médico e seguem internadas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há informações sobre seus respectivos estados de saúde.