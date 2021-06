Criança fica em estado grave ao cair de atração no Beto Carrero World

Uma criança de seis anos ficou em estado grave após cair de um equipamento no Beto Carrero World, no litoral de Santa Catarina, no sábado. O garoto estava na estrutura de uma estátua de gorila quando sofreu a queda.

O menino foi socorrido para o pronto-socorro e depois para um hospital. Uma familiar da criança disse que sofreu traumatismo craniano, segundo o G1.

O acidente aconteceu em um momento de chuva, por volta das 16h. Natural de Curitiba, no Paraná, o menino estava celebrando o aniversário com a família no parque.

A criança esta no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde respira com ajuda de aparelhos.

O Beto Carrero World diz que prestou socorro ao garoto após o acidente e que está apoiando a família.