Criança morre depois de ser baleada em tiroteio no Vale das Pedrinhas 

Uma criança identificada como Ryan morreu depois de ser baleada durante uma troca de tiros entre bandidos e policiais militares, no bairro do Vale da Pedrinhas, em Salvador. O caso aconteceu nesta sexta-feira (26) durante uma ronda de rotina.



A Polícia Militar informou, em nota, que militares da 40ª Companhia Independente da PM (CIPM/ Nordeste de Amaralina) estavam fiscalizando possíveis aglomerações e outros desrespeitos aos decretos da pandemia quando encontrou com alguns criminosos.

O confronto aconteceu na Rua do Gás, por volta das 22h. Depois da troca de tiros, o garoto foi encontrado no chão, baleado. Ele foi socorrido pela viatura para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A nota da PM não diz em que região do corpo o menino foi atingido nem a idade da vítima.

O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Militar.