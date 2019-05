Criança morre e três irmãos ficam feridos após maus-tratos dos tios

(Foto: Reproduçaõ)

Uma menina morreu e três irmãos dela ficaram feridos depois de serem maltratados pelo tio e pela namorada nesta quarta-feira (29), em Planaltina de Goiás, a 65 km de Brasília. A informação é do site Metrópoles.

O Conselho Tutelar foi acionado e as três crianças sobreviventes foram levadas ao Hospital Municipal de Planaltina. Os pais estão presos, segundo a Polícia Civil, assim como o tio, de 19 anos. A namorada deste último, uma adolescente de 17 anos, foi apreendida. Ainda não há mais detalhes sobre o caso.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chamou a Polícia Militar para a Vila Mutirão - a ambulância foi acionada para atender um chamado de que havia uma criança sofrendo um ataque convulsivo. Quando o socorro médico chegou, já encontrou a menina morta, com sinais de espancamento, e outras crianças feridas. Quando a PM ainda estava se deslocando, recebeu denúncia de que o tio estava batendo nas crianças desde a noite de ontem.

“Ao chegarmos no local de imediato fizemos a detenção dos supostos autores do fato que ao serem indagados nos relataram que realmente ambos haviam batido na criança na noite anterior, no local haviam mais três crianças que moravam com os tios (autores), sendo que as mesmas estavam com várias lesões e hematomas pelo corpo”, afirmou um dos policiais ao G1.

Um PM que atendeu a ocorrência gravou um vídeo que mostra um menino de cerca de 5 anos muito machucado, com cortes profundos no joelho. Ele já está na ambulância recebendo socorros no momento registrado. O PM segue filmando e encontra um menino ainda pequeno segurando no colo um bebê, ambos feridos. No quintal da casa, um lençol cobre o corpo da menina que morreu.