Criança tetraplégica viaja de ambulância para ver luzes de Natal no Campo Grande

Desde que a decoração natalina do Campo Grande foi inaugurada, pessoas se aglomeram na praça todas as noites para ver e, principalmente, fotografar a variedade de luzes e cores. Elas chegam aos montes: de Paripe à Ribeira, da Barra à Itapuã, de São Cristóvão à Federação. A única certeza é de que todos os caminhos levam ao mesmo lugar.

Nesta quarta-feira (18), o passeio da pequena Silvana Santos, 10 anos, emocionou quem esteve no local. Ela chegou de ambulância de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, só para conhecer a decoração. Logo que saiu do veículo, um sorriso tão sincero que atraiu olhares. E há uma razão especial para tanta euforia.

Silvana é tetraplégica e só visitou o Largo do Campo Grande porque houve um esforço tremendo da equipe médica e da mãe dela, a operadora de caixa Ariana Souza, 35, para lhe dar esse presente. “A gente viu nos jornais a inauguração da nova iluminação e, desde então, ela pedia para vir, mas a gente não tinha como trazer”, contou.

A garota pediu para fazer foto com guardas municipais (Foto: Roberto Abreu/ CORREIO)





Há algumas semanas, quando deixava a clínica S.O.S Vida, na Avenida Anita Garibaldi, a menina ficou admirada com a ornamentação de Natal da fachada do prédio. A cena comoveu a fisioterapeuta Fernanda Fonseca, responsável pelo tratamento da garota.

“Ela perguntou se a gente poderia esperar um pouquinho para ela olhar as luzes. Na volta, paramos no Dique do Tororó para ela ver a decoração. Ficamos todos comovidos com a situação e pedimos autorização a clínica e da mãe dela para fazer esse passeio”, disse.





Da hora que desceu da ambulância até a despedida, nada escapou aos olhos da menina. Ela passou pela Catedral de Luz e Som, pela Árvore de Natal, pela vila e fez a tão aguardada foto com o Papai Noel. Quando questionada se gostou da visita, foi rápida na resposta: “É mais bonito ao vivo do que pela televisão”.

Equipe médica que fez o passeio com a menina Silvana (Foto: Roberto Abreu/ CORREIO)

Logo ao lado, a dona de casa Rita de Cássia Lopes, 58, tentava ajustar o foco da câmera do celular para mais uma self. Ela levou a filha Juliete dos Santos, 16, e a neta Lara Kauany Barreto, 8, para visitar o espaço pela segunda vez.

“A gente veio ontem [terça-feira], mas o celular descarregou e não conseguimos fazer muitas fotos”, contou, garantindo que vai retornar em breve, desta vez, com o filho.

Lara Kauany aproveitou para ensinar o segredo para ficar bem no retrato: “Tem que fazer pose e colocar as mãos nas cadeiras, assim”, disse, do alto de seus 8 anos de vida e experiência. A família saiu de Cosme de Farias somente para ver a iluminação.

Rita de Cássia saiu de Cosme de Farias com a filha e a neta (Foto: Roberto Abreu/ CORREIO)

Há alguns metros, o pequeno Levi Ramos, 3, se divertia sentado sobre os ombros do técnico de eletrônica, Jadson Ramos, 32. O pai contou que a família mora no bairro da Caixa da Água e que era a primeira vez que eles estavam no local. A mãe, a analista de Recursos Humanos, Aline Ramos, 30, explicou o motivo. “Vimos a divulgação feita pela prefeitura e tentamos vir, mas tivemos dificuldade para estacionar. Desta vez, chegamos cedo”, revelou, enquanto fazia mais uma foto.

O registro vai parar nas redes sociais, é claro. Essa plataforma é uma das responsáveis por atrair a multidão de todas as noites.

Levi, 3 anos, e os pais saíram do bairro da Caixa D'Água para conferir a ornamentação de Natal (Foto: Roberto Abreu/ CORREIO)

Como foi o caso do eletrotécnico Igor Teixeira, 23, morador de Pernambués. Ele contou que depois de ver as postagens feitas por amigos no Campo Grande ficou mais motivado a sair de casa. Resultado, reuniu um grupo de sete pessoas e foi ver a iluminação de que tanto falam.

“Eu vi nos jornais e nas redes sociais. Toda hora alguém posta uma foto. A gente veio ver de perto a decoração. Chegamos agora, mas já dá para ver que está bonita mesmo”, contou, já sacando o celular para, também, fazer a sua postagem.

Igor e os amigos, moradores do bairro de Pernambués (Foto: Roberto Abreu/ CORREIO)

O diretor de iluminação da prefeitura, Júnior Magalhães, não estava no momento das entrevistas, mas era somente sorrisos quando a reportagem pediu que ele comentasse a nova decoração.

“Foi um ano de trabalho e muita pesquisa para que tivéssemos esse resultado. Estou orgulhoso do que fizemos e tenho certeza que Salvador não deixa a desejar na comparação com nenhuma outra cidade em decoração natalina”, afirmou.

Enquanto o frenesi no Campo Grande ficava cada vez mais intenso, com gente indo e vindo e invadindo as fotos uns dos outros, no Farol da Barra, ciclistas se preparavam para o primeiro Pedal das Luzes – Especial de Natal. O evento reuniu integrantes do Movimento Salvador Vai de Bike, coordenado pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), grupos de pedalada independentes e esportistas iniciantes.

O passeio percorreu locais com iluminação natalina especial. Eles saíram pedalando da Barra, passaram pelo Dique do Tororó, subiram o Politeama, foram até o Terreiro de Jesus, voltaram pelo Campo Grande, onde fizeram uma parada para as fotos, e encerraram o evento na Barra. Foram 700 inscritos para fazer o percurso de cerca de 17 km, com tempo estimado de 2h. É o Natal soteropolitano com sabor de suor e selfs.

