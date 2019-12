Criatividade como ferramenta para o  trabalho

Chocada com a história da falta de água no semiárido baiano, com apenas 15 anos, a então estudante Anna Luísa Beserra Santos criou uma tecnologia social capaz de oferecer tratamento de água seguro e barato. Dois anos depois, a ideia lhe rendeu medalha na Olimpíada Científica. Nessa época, fundou uma startup chamada Safe Drinking Water for All (SDW). Aos 18, conseguiu levar seu projeto para o Massachusetts Institute of Technology (MIT, nos EUA) e aos 21 foi a primeira brasileira premiada no Jovens Campeões da Terra pela ONU Meio Ambiente. Hoje, com 22, ela é uma das empreendedoras que levará sua experiência sobre criatividade e inovação para o Salvador Creativity and Media Festival (Scream), que reunirá - nos dias 06 e 07 (sexta e sábado desta semana) - empreendedores e diversos nomes do mercado de comunicação.

Este ano, o evento tem como tema Criatividade que Gera Resultados, e será realizada no entorno da Praça Castro Alves, com atividades no Fera Palace Hotel, Teatro Gregório de Mattos, Centro Cultural da Barroquinha e Hotel Fasano. No ano passado, mais de 3 mil pessoas participaram do evento.

Nesta segunda edição, o Scream – que é promovida pela Associação Baiana do Mercado Publicitário (ABMP) e pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) - contará com palestras, painéis e oficinas simultâneas. “Trata-se de um evento feito sob medida para quem já é profissional, estudante ou que tem motivação para empreender, sendo o impulsionador perfeito para a criação de insights", diz a presidente da ABMP, Ana Coelho.

Ana salienta ainda que a curadoria do Scream fez uma seleção de palestrantes criteriosa para que a experiência possa ser, de fato, enriquecedora. “Este ano teremos, por exemplo, a participação de Cristina Roman, palestrante internacional que veio da Europa e vem mostrar em primeira mão um estudo sobre o impacto social das marcas”, ressalta. Ela destaca, ainda, a participação de Celso Athaide, CEO da Central Única das Favelas.

Criatividade x inovação

De acordo com a gerente de Marketing e Comunicação do Sebrae da Bahia, Camila Passos, a criatividade e a inovação são pilares para o desenvolvimento dos pequenos negócios e, por isso mesmo, o Sebrae está presente no evento. “Todos temos capacidade de gerar ideias, mas elas não serão, necessariamente, inovação”, diz , destacando que a criatividade é um passo anterior à inovação. Para ilustrar sua afirmativa, Camila esclarece que o processo criativo só gera inovações quando o resultado das ideias culmina numa ação que traz um valor, seja na forma de lucro diretor, indireto ou agregado. “Durante o Scream discutiremos as estratégias que auxiliam o desenvolvimento da criatividade e da transformação da criatividade num princípio inovador”, garante.

Camila Passos ressalta o papel fundamental da criatividade como passo inicial para a inovação capaz de agregar valor ao negócio (foto: Michel Rey/Divulgação)





COMO SER CRIATIVO E INOVADOR



Transformações

Quando se trata de transformar a criatividade numa ferramenta poderosa para alavancar os negócios, Camila é enfática em ressaltar que o processo de gerar ideias acontece sempre que há observação, pesquisa, formação e criação de propostas e projetos. “Para ser criativo é preciso ser curioso, deve-se identificar o objetivo do empreendimento e ter em mente para quem ele é voltado. Um empreendedor criativo tem a mente aberta e sabe estimular e incentivar sua equipe para que ela também possa exercitar a criatividade”, diz.

Camila ressalta que, à partir desse princípio, é possível chegar a implementar uma gestão pautada na inovação. “Para tanto, é preciso que o empreendedor defina o tempo voltado para essa inovação ser pensada e implantada. Vale desde estipular um tempo durante o expediente ou até mesmo instituir concurso de ideias, mas é preciso que os colaboradores se sintam seguros e estimulados para contribuir com suas ideias".

Ana Coelho ressalta que o Scream deseja ser um palco de debates e troca de ideias. “O Scream quer impactar pessoas, deixando os participantes à vontade para dar opiniões, discordar e provocar uns aos outros”, fala.





Imaginação solta

A criatividade surge da curiosidade e da pesquisa, por isso mesmo: invista em formação, aprenda a pensar longe dos padrões estabelecidos, solte a imaginação. A criatividade fortalecida e exercitada é o caminho para a inovação capaz de transformar qualquer empreendimento em um negócio de sucesso



Pequenas e notáveis

Não despreze as pequenas ideias, especialmente se elas trouxerem soluções para o empreendimento e para os clientes. Leve em consideração que em um cenário disruptivo, as pequenas soluções são extremamente valorizadas e podem gerar valor, significando bons negócios para a empresa e para os clientes.



Prática imediata

Tire as ideias do papel e as coloque em prática. Não permita que as soluções fiquem apenas na cabeça ou sejam apenas projetos para um futuro longínquo. Na empresa, entre os colaboradores, crie estímulo para ideias criativas e recompense eles com reconhecimento financeiro, promoção ou até mesmo prêmios diversos

Diferenciação

Pense em criar diferenciação em relação à concorrência. Então, conheça os seus concorrentes, Verifique o que o seu negócio pode oferecer de melhor e estabeleça essa diferenciação em relação ao mercado. Invista nas diferenças e nas diferenciações

Compartilhe

Teve uma ideia inovadora, conseguiu acrescer valor a um pensamento? Difunda isso! Não deixe de comunicar as ideias com aplicabilidade para os demais colaboradores, afinal, a inovação, quando compartilhada, rende maiores benefícios para todos os envolvidos



Serviço

O quê Salvador Creativity and Media Festival - Scream

Onde Teatro Gregório de Mattos, Espaço Cultural da Barroquinha, Hotel Fasano e Fera Palace Hotel.

Quando 06 e 07 de dezembro, de 8h às 18h.

Quanto R$ 100 para passaporte dos dois dias; estudantes e associados a ABMP pagam meia.

Instagram @screamfestival e @abmpbahia.