Criciúma x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Cada vez mais perto do acesso à primeira divisão, o Bahia encara o Criciúma, nesta quinta-feira (8), pela 29ª rodada da Série B. A partida será disputada no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O tricolor é o vice-líder do Brasileirão e tenta vencer fora de casa para abrir distância dos concorrentes. Confira informações sobre o duelo.

Transmissão:

Criciúma x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere e SporTV. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Luiz Henrique (Rezende); Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Jacaré e Davó. Técnico: Enderson Moreira.

Criciúma: Gustavo, Cristovam, Henríquez, Zé Marcos e Hélder; Marcos Serrato, Arilson e Thiago Alagoano; Hygor, Caio Dantas e Fellipe Mateus. Técnico: Cláudio Tencati.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Luiz Flávio de Oliveira (SP), auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Anne Kesy Gomes de Sa (MA)

VAR: Wagner Reway (PB)