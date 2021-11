Crime em Madre de Deus teve morte de cachorro e fuga em Uber

O crime que deixou três mortos e um ferido em Madre de Deus, na noite da quarta-feira (3), se iniciou com um animal sendo morto. O cachorro da família foi assassinado com tiros por um dos bandidos, enquanto o outro pulava o muro dos fundos.

"Faz menos de cinco dias que eles tinham saído daqui e pediram para uma vizinha fazer a mudança. Quando foi ontem, às 23h30, eles voltaram para matar todo mundo na casa. Veio planejado porque, além de fazer isso, um veio pela frente pra dar tiro no cachorro enquanto o outro pulou pelo fundo. O primeiro matou o cachorro e, quando Paulo veio, o outro descarregou a pistola em Paulo", conta um familiar das vítimas.

Os suspeitos, identificados como os irmãos Jonas e Tiago, tinham brigado com os donos da casa, Paulo e Audineia, por conta de um terreno na comunidade do Barreirinho. Depois de conseguirem metade de um terreno para morar, eles queriam a outra metade para o irmão, mas o casal negou, afirmando que ali seria construída uma igreja evangélica. Irritados, os irmãos foram embora, mas ameaçaram os dois de morte e prometeram voltar.

Audineia acabou sobrevivendo ao ataque. "Minha tia pegou as duas filhas e a neta para levar pra debaixo da cama. Uma filha era menor e ficou com ela. Só que Emily achou que a filha não estivesse ali e levantou para pegar. Quando ela fez isso, eles também atiraram. A mãe viu a filha tomar os tiros no peito e na cara", acrescenta o rapaz. "No fim, minha tia conseguiu salvar a filha de 4 anos e a neta, que é filha de Emily e também tem 4 anos".

Morreram Paulo César de Jesus, 37 anos, que era alvo dos bandidos, a enteada Emily Souza dos Santos, 22, filha de Audineia, e Ítalo Souza da Luz, 16, filho de Paulo. Outro filho de Paulo, Gabriel, foi ferido. "Gabriel, que é o que foi pro hospital, tentou ajudar o pai e também tomou tiro. Não sei quantos foram, só que foram muitos, eles descarregaram tudo", diz o familiar.

Depois do crime, segundo o major Márcio Sousa, da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Jonas fugiu com a mulher de Uber e Tiago escapou de moto. Eles foram em direções opostas, mas a PM está na busca de ambos. "Existem duas possibilidades de onde eles estão. A gente está fazendo cruzamento para verificar. Vamos continuar nas diligências para ver se a gente consegue prender os autores. Acredito que ainda hoje a gente consegue localizar".

Crime

Três pessoas foram mortas e um adolescente ficou ferido em um ataque dentro de uma casa em Madre de Deus, na noite dessa quarta-feira (3). O crime aconteceu por volta das 23h30, na Rua Santa Lúcia, no bairro Barbeirinho.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes da 10ª CIPM chegaram ao local para averiguar informação de que homens armados teriam invadido uma residência e efetuado disparos. Testemunhas relataram à polícia que dois suspeitos chegaram em uma moto.

As vítimas foram identificadas como Paulo César de Jesus, 37 anos, Emily Souza dos Santos, 22 anos, e Ítalo Souza da Luz. Um adolescente de 14 anos foi socorrido pelo Samu para o Hospital Municipal de Madre de Deus e depois foi regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O crime está sendo investigado pela 17ª Delegacia, de Madre de Deus.