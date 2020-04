Criminoso desmaia durante assalto e é resgatado por comparsas; vídeo

Um criminoso não chegou em suas melhores condições para realizar um assalto na madrugada desta terça-feira (07), no Rio de Janeiro. Não sabe se foi por nervosismo, enfermidade ou uso de alguma droga, mas o jovem desmaiou no meio do ato e precisou ser socorrido por seus comparsas.

Imagens da câmera de segurança do local mostram todos os momentos do assalto. Primeiro a dupla chega e, aparentemente armados, começam a recolher os celulares das vítimas. Trajando um agasalho do Flamengo, já chega para a realizar a função um pouco "bambo".

Após conseguir recolher os pertences das pessoas, um carro chega para a fuga. Foi quando o assaltante começou a se desequilibrar e caiu no chão.

Preocupado, o comparsa tratou de socorre-lo e levá-lo embora. Tudo, claro, com agilidade, pois se tratava de uma atividade ilícitia.

A correria foi justamente o que dificultou a situação, pois o desmaiado acabou caindo outras duas vezes no chão. Por fim, o colega consegue colocá-lo dentro do carro, que sai em disparada com a porta aberta e as pernas do assaltante para o lado de fora.

Ainda não se sabe a identidade e nem o estado de saúde do criminoso.

Veja o momento da queda: