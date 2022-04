Criminosos invadem sítio na Bahia, matam caseiro e obrigam empresário a fazer Pix

Homens armados invadiram um sítio na Vila Paloma, em Itabuna, no sul da Bahia, mataram um caseiro e obrigaram o dono do imóvel a realizar transferências via Pix para uma conta indicada pelos suspeitos na madrugada desta quarta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, uma caminhonete também foi roubada durante a ação dos criminosos.

Segundo informações da TV Santa Cruz, o dono do sítio, um empresário do ramo de colchões, chegou a ser agredido pelos suspeitos. Ele teria indicado a participação de quatro a seis indivíduos.

O sítio fica em uma região isolada da Vila Paloma e não tinha nenhuma câmera de segurança na propriedade, mas havia equipamentos em imóveis vizinhos. A Polícia vai solicitar o uso dessas imagens para tentar identificar os suspeitos.

O nome do caseiro morto e o valor do Pix feito pelo empresário não foram divulgados.

Em nota, a PC informou que o registro foi realizado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Itabuna, que apura o caso.