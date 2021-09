Criminosos invadem velório de jovem em Eunápolis e atiram em cinco pessoas

Um velório terminou em tragédia neste domingo (12), em Eunápolis, no sul da Bahia. Criminosos invadiram a casa onde o corpo de um jovem estava sendo velado e atingiram 5 pessoas. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 15h.

Familiares e amigos estavam reunidos em uma casa no bairro Sapucaieira para acompanhar o velório do jovem cigano Jardel da Silva Lacerda, 19 anos, que foi morto a tiros em uma festa paredão no conjunto habitacional Parque da Renovação.

Os criminosos chegaram ao local em motos e invadiram o imóvel atirando. Quatro familiares e uma amiga que velavam o corpo do jovem foram atingidos e precisaram ser socorridos para uma unidade de saúde. Pelo menos três das vítimas foram posteriormente transferidas para o Hospital Regional de Eunápolis. Não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo a Polícia Civil, informações iniciais indicam que um dos autores dos disparos estava sendo acusado de envolvimento na morte de Jardel e por isso começou a atirar contra os presentes.

A PM informou que, quando estava a caminho da casa onde ocorreu o crime, a equipe da 7ª Companhia Independente da PM (CIPM),se deparou com atitudes suspeitas de dois homens dentro de um carro. Quando eles foram abordados, contaram aos policiais que seus parentes tinham acabado de ser baleados durante um tiroteio no velório. A PM fez buscas no veículo e encontrou duas armas de fogo.

Em seguida, os dois homens que estavam no carro informaram que os autores dos disparos no velório do jovem ainda estavam na casa. Os militarem correram até a residência e prenderam os três suspeitos de atirar contra os familiares de Jardel.

Com os acusados foram encontrados dois revólveres calibres 38 e 357, duas pistolas calibres 380 e 9mm, uma espingarda calibre 12, um fuzil semi automático, cinco celulares e um veículo modelo Honda Civic.

Os policiais realizaram buscas nos veículos que estavam no local e localizaram mais quatro armas. Todos os envolvidos e o material apreendido foram apresentados na delegacia da cidade.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar cada um dos envolvidos e responsabilizá-los criminalmente.