Cristiano Ronaldo pode não enfrentar Messi na Liga dos Campeões

O jogo entre Juventus e Barcelona, pela Liga dos Campeões, pode não ter o esperado reencontro de Cristiano Ronaldo com Lionel Messi. Diagnosticado com coronavírus na última terça-feira (13), o craque português corre o risco de perder o super duelo, em Turim, por causa do regulamento da Uefa.

Segundo o protocolo da entidade, CR7 tem que apresentar um teste negativo, no mínimo, sete dias antes da partida. Como o confronto está marcado para o dia 28 deste mês, ele tem até o dia 21 - ou seja, uma semana - para obter esse resultado em seu exame.

"Se reconhece agora que os jogadores que se recuperaram da Covid-19 ainda podem estar em risco de testar positivo para PCR, apesar de não terem risco de infecção ou sintomas de vírus. (…). Os agentes que estejam na posse de confirmação verificável de que recuperaram do vírus são convidados a submeter essa informação. Isto deve ser feito pelo menos uma semana antes do próximo jogo por competições Uefa", informa um trecho do regulamento.

Cristiano Ronaldo testou positivo para o coronavírus quando ainda estava com a seleção de Portugal, se preparando para o jogo contra a Suécia, pela Liga das Nações, nesta quarta-feira (14). Ele foi dispensado da equipe e retornou para Turim de 'ambulância aérea', onde cumprirá isolamento social.

???? ÚLTIMA HORA | CRISTIANO pone rumbo a ITALIA en un jet privado tras el positivo en #COVID19. ???? Vía ‘TVI 24’ pic.twitter.com/pilBzTCeCV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2020

O craque perderá o próximo jogo da Juventus, marcado para sábado (17), às 15h45, contra o Crotone, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Também será desfalque na partida seguinte, contra o Dínamo de Kiev na estreia da Liga dos Campeões. O duelo acontece na terça-feira (20), às 13h55.

Caso não enfrente Messi e o resto da equipe do Barcelona pelo segundo jogo da Juventus na Champions, CR7 terá outra oportunidade no no dia 8 de dezembro. Na data, os times voltam a se enfrentar, dessa vez pela última rodada da fase de grupos da competição, no Camp Nou.