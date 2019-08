Cristiano Ronaldo sobre Messi: 'Ele me faz ser um melhor jogador'

Imagine um jantar entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. A possibilidade de isso acontecer existe, segundo o camisa 7 da Juventus. Em entrevista, o astro português foi perguntado sobre um encontro com o astro do Barcelona e topou a ideia.

"Não [aconteceu ainda], mas porque não no futuro? Não teria qualquer problema. Ele é argentino, a minha namorada [a modelo Georgina Rodríguez] também é...", afirmou à emissora TVI.

CR7 não parou por aí. Também aproveitou para tecer elogiou ao craque do Barça - e sem dar alfinetadas.

"Não tenho qualquer dúvida de que ele me faz ser um melhor jogador e eu o faço o mesmo com ele. As rivalidades são boas, são saudáveis. Admiro muito a carreira que ele tem feito e ele já disse publicamente que teve pena de eu deixar a liga espanhola. Porque era uma rivalidade que ele gostava. É normal, é a rivalidade boa que existe no futebol".