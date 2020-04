Cristo Redentor 'veste' jaleco para agradecer médicos que combatem a covid-19

O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, ganhou um visual diferente neste domingo de Páscoa (12): apareceu 'vestindo' um jaleco de médico. Foi uma homenagem aos profissionais de Saúde que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. A palavra 'obrigado' também foi projetada na estátua, em diversos idiomas.

De acordo com a Arquidiocese do Rio, o Abraço de Páscoa especial tinha como intenção transmitir uma "mensagem de esperança e incentivo durante este delicado momento de pandemia mundial". Durante a projeção, o arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, realizou um ato de Páscoa.

Pela tarde, o padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, abençoou a cidade de um helicóptero, ao mesmo tempo que os sinos das igrejas foram tocados.

O Cristo Redentor ganhou a palavra 'obrigado' em várias línguas, incluindo o português

(Foto: Carl de Souza/AFP)