Critério de vacinação pode ser apenas a idade a partir de quinta-feira (20)

No que depender da Prefeitura de Salvador o próximo critério para receber a vacina contra o coronavírus será apenas a idade, dos mais velhos para os mais jovens. Essa proposta será analisada pela Comissão Intergestores Bipartite da Bahia (CIB) e, se for aprovada, pode entrar em vigor a partir de quinta-feira (20). Os trabalhadores da segurança e da limpeza, último grupo prioritário, serão vacinados nesta terça (18).

O prefeito Bruno Reis fez o anúncio em um evento virtual para a entrega do novo Terminal da Barroquinha, nesta segunda (17). Ele lembrou que o governo federal criou quatro grupos prioritários. O primeiro, de idosos acima de 74 anos. O segundo, de pessoas com 60 ou mais. O terceiro, de pessoas com comorbidade. E o quarto de profissionais de serviços essenciais, como os trabalhadores da saúde, do transporte público e da educação.

“Defendo que agora que foram vacinados os mais vulneráveis e os essenciais, nós devemos descer por idade. Acredito que esse é o critério mais justo. Isso vai facilitar o processo, evitar a perda de tempo para checar os dados da pessoa na lista, e os conflitos na hora da vacinação, então, eu acredito que o critério mais justo é fazer por idade”, afirmou.

Prefeito comenta sobre o asssunto durante entrega de obra (Foto: Betto Jr/ Secom)

Alguns sindicatos ainda lutam para incluir suas categorias na lista de prioridades, mas essa decisão será tomada pela CIB nos próximos dias. Composta pelos 417 secretários de saúde municipais e do governo estadual, é essa organização que decide quais públicos que terão prioridade a partir de agora.

Terceira onda

A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aumentaram quatro pontos percentuais nos últimos sete dias em Salvador, saindo de 75% para 79%, e o prefeito teme que uma terceira onda de coronavírus esteja a caminho.

“Faço um apelo, para que não tenhamos que adotar novas medidas de isolamento social, precisamos, todos, nos cuidar. Há o risco de chegar uma terceira onda, não só a Salvador, mas a todas as cidades do Brasil. Isso aconteceu no mundo, e as histórias da pandemia registram uma terceira onda, então, precisamos nos cuidar”, disse.

A ocupação dos seis gripários de Salvador também está em alta. Segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o dia 16 de maio essas unidades já haviam atendido 7.761 pacientes, sendo que em 11 dias o número de pessoas atendidas passou de 400 em 24 horas. No mês de abril inteiro foram 9.897 atendimentos, com oito dias acima de 400 casos.

Os gripários atendem pacientes que apresentam sintomas de síndrome gripal, como covid, influenza e dengue, por exemplo. Na semana passada, ao anunciar o início da fase Amarela o prefeito afirmou que essas unidades estavam com alta demanda por conta das doenças comuns desse período. A situação não mudou. O dia mais caótico foi em 12 de maio, quando 659 pessoas foram atendidas.

Vacinação

No último fim de semana a prefeitura fez um mutirão para vacinação e conseguiu aplicar cerca de 50 mil doses. A dona de casa Marizete Neves, 46 anos, concorda com a proposta da vacinação por idade. “Se o critério for sempre a atividade profissional pessoas como eu, que não tem um trabalho formal, serão as últimas a serem protegidas. Então, o critério tem que ser mesmo a idade”, disse.

O presidente do Sindicato dos Comeciários, Renato Ezequiel, discorda. “Os trabalhadores do comércio são em grande maioria jovens e estão vulneráveis porque lidam no dia a dia com milhares de pessoas. É um setor muito importante para a economia e que está exposto. Toda a população deve e precisa ser vacinada, mas a categoria devia ter prioridade”, disse. São cerca de 90 mil trabalhadores.

O Sindicato dos Jornalistas da Bahia (SinjorBa) também defende a prioridade para os profissionais que estão trabalhando na linha de frente do enfrentamento à covid.

O cronograma das vacinas de Oxford e da Pfizer está seguindo sem problemas, mas a situação da CoronaVac ainda é delicada. A cidade tem 22 mil pessoas que já deviam ter sido imunizadas e que ainda estão esperando para tomar a segunda dose. Na sexta-feira (14), Salvador recebeu 25 mil doses, e mais 17 mil no sábado. Isso ajudou a diminuir a fila, mas não foi suficiente para acabar com a espera.