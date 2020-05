Crítico ao isolamento social, PM morre vítima da covid-19 em SP

Crítico à política de isolamento social em postagens nas redes sociais, o policial militar Ricardo Valentim da Silva, 47 anos, acabou infectado e se tornando mais uma vítima da covid-19 em São Paulo, estado brasileiro mais atingido pela pandemia da doença. As informações são do portal G1.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar paulista, Ricardo era cabo da PM em Guarujá, no litoral de São Paulo, e morreu devido a complicações causadas pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (14). O cabo Valentim atuava no 21° Batalhão da Polícia Militar.

Segundo o G1, ele faleceu após passar mal e ser internado no Hospital Santo Expedito, em Santos, onde foi diagnosticado com a covid-19 pouco depois de chegar ao local.

Nas redes sociais, Ricardo se posicionava contra as medidas de isolamento social adotadas pelas autoridades públicas. Um vídeo compartilhado em seu perfil criticava a decisão do infectologista David Uip de não revelar os medicamentos usados em sua recuperação ao contrair a doença, em abril.

Luto

Parentes, amigos e a comunidade de Guarujá lamentaram a morte do PM, que deixou esposa e um filho. "Estamos sem chão, vivendo um pesadelo", lamentou uma familiar. "Não consigo nem pensar em como ficaremos sem você, a diversão da nossa família", completou.

Em outra publicação, uma amiga da família diz que faltam palavras para descrever o luto. "Palavras me faltam nesta hora, mas queremos lembrar [de você] assim, como uma pessoa incrível", diz. "Aonde nos encontrávamos era uma festa. Ainda estou sem acreditar", lamentou.

Ainda de acordo com o G1, a Baixada Santista ultrapassou a marca de 3 mil casos confirmados e somou mais de 200 mortes por covid-19, de acordo com os dados atualizados na noite desta quarta-feira (13). Agora, a região tem 3.224 casos e 206 mortes, segundo os boletins divulgados pelas nove cidades. No total, são 1.737 casos suspeitos, 427 pacientes internados em hospitais, 49 mortes sob investigação e 1.160 pacientes que se recuperaram da doença.

Entre terça (12) e esta quarta-feira, a região teve um aumento de 299 casos positivos do novo coronavírus. Em 24 horas, sete das nove cidades da Baixada Santista registraram novos casos, apenas Mongaguá e Bertioga mantiveram o mesmo número. Santos permanece com o maior número de casos confirmados e óbitos.