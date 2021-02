Crocodilo gigante é morto e policiais encontram restos de pescador dentro do animal

Um crocodilo de 4,2 metros foi abatido por autoridades do Departamento de Meio Ambiente e Ciência, no último sábado (13), em Queensland, na Austrália. Na barriga do bicho foram encontrados restos mortais de um pescador que estava desaparecido.

A vítima, que não teve o nome divulgado, saiu para pescar na última quinta-feira (11), na Ilha de Hinchinbrook, e deveria voltar em cerca de uma hora. Após a esposa chamar a polícia, uma busca foi iniciada. Na madrugada, o barco dele foi encontrado com o crododilo ao lado.

As autoridades, então, abateram o animal. Após a exumação, foram encontrados ossos humanos na barriga do crododilo. Segundo o jornal The Guardian, as investigações continuam.