Cruz das Almas divulga primeiras atrações confirmadas para São João 2022

Depois de dois anos sem São João, a prefeitura de Cruz das Almas, no recôncavo baiano, divulgou, nesta segunda-feira (18), as primeiras atrações confirmadas para as festanças de 2022. O evento acontecerá por cinco dias consecutivos, entre os dias 22 e 26 de junho.

As novidades foram divulgadas em primeira mão para convidados durante um almoço na Churrascaria Boi Preto nesta sexta-feira, em Salvador. Entre as atrações confirmadas estão Wesley Safadão e Maiara e Maraísa. No evento de lançamento da festa, além do prefeito Ednaldo Ribeiro, estiveram presentes artistas que vão abrilhantar o palco da cidade, como o forrozeiro Adelmario Coelho. Também esteve presente Jefinho Dias, sanfoneiro cruzalmense, que foi homenageado publicamente.

Quem passar pela cidade também poderá acompanhar as apresentações de Tarcísio do Acordeon, Solange Almeida, Tayrone e outros. “Para nós, que vivemos e respiramos o São João, é um marco. Voltar a confirmar a festa, especialmente em Cruz das Almas, que sedia um festejo tão tradicional, é para celebrar de verdade. Tenho certeza que 2022 em Cruz será não apenas o melhor São João da Bahia, mas também o melhor de todo o Brasil”, conta Adelmario Coelho.

O Arraiá, considerado o melhor da Bahia, acontecerá na Praça Senador Temístocles e são esperadas 200 mil pessoas em Cruz das Almas para curtir o São João. O Prefeito destacou que durante o período junino são injetados cerca de 15 milhões de reais na economia da cidade.

“Passamos dois anos enfrentando uma pandemia, e agora estamos num momento propício e empenhados em fazer o nosso São João renascer ainda melhor. Essa é a maior tradição da nossa terra, que movimenta todo o município, garantindo mais empregos e aquecendo o turismo”, comentou o gestor.

Entre estrutura, som, iluminação, produção, segurança, decoração, bombeiros e outros profissionais, são mais de 1200 postos de trabalho abertos temporariamente durante o Arraiá. Considerando os meses que antecedem o São João e toda a preparação, estima-se que são abertos 5 mil postos temporários diretos e indiretos.

O comércio de varejo da cidade tem um acréscimo de 30% na contratação de mão de obra temporária e um incremento de 40% do seu faturamento, no período. Já o atacado cresce principalmente em razão da distribuição de alimentos e bebidas.

Quem também se beneficia com a realização da festa são os pequenos produtores locais. A agricultura familiar garante praticamente todo o escoamento de sua produção. Além disso, são mais de 200 trabalhadores ambulantes cadastrados, que faturam uma receita que sustenta as despesas de suas famílias por vários meses.

Os donos de imóveis alugam suas casas para suprir a alta demanda de procura por hospedagem, o que gera um grande incremento de receita também para essas famílias. A cadeia de serviços praticamente trabalha em sua capacidade plena: hotéis, pousadas, bares, restaurantes, padarias, transporte alternativo, diaristas, costureiras que customizam roupas e camisas para as festas.