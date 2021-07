Cruz das Almas: uma pessoa morre em acidente com 12 veículos na BR-101

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em uma batida envolvendo 12 veículos na BR-101, no trecho da cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (7) e causou interdição total da via, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o órgão, quatro acidentes aconteceram num curto intervalo de tempo no km-217, por volta das 12h. Até as 16h30, policiais ainda estavam no local. A interdição da vida foi parcial até as 15h30. Ainda não há detalhes sobre o que teria provocado a batida, ou sobre a gravidade das lesões dos feridos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Departamento de Polícia Técnica (DPT) e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.