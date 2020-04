Cruzeiro do Sul, no Acre, confirma dois primeiros casos de coronavírus

Foram confirmados os dois primeiros casos do novo coronavírus na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. A informação foi revelada pelo prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro, e pela secretária municipal de Saúde, Juliana Pereira, durante uma live no Facebook, na noite deste domingo (12).

“Você que teve contato com essa família nos procure, porque nós estamos mapeando, com quem eles tiveram contato, para fazer um trabalho de quarentena,” pediu o prefeito.

Durante pronunciamento, Ilderlei revelou ainda que a família fez uma festa em casa nesse sábado (11). “Ontem fizeram uma festa sem saber o resultado positivo da Covid-19. Olha o que pode acontecer? Envolveu vários colegas do seu filho”, disse o prefeito.

A secretária de Saúde, Juliana Pereira, explicou que a mulher chegou de viagem no dia 31 de março e foi recebida no aeroporto de Rio Branco pelo marido e o filho. O local para onde ela viajou não foi revelado.

“A esposa esteve numa cidade que tem a transmissão comunitária, um alto número de casos, e chegou a Rio Branco no dia 31 de março. O marido e o filho buscaram a mulher no aeroporto. Chegaram dia 4 de abril em Cruzeiro do Sul, no dia 9 ela fez o exame, porque apresentava sintomas como febre e mal estar, e o esposo também. Quando foi hoje (domingo) recebemos o resultado como positivo,” explicou.