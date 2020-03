Cruzeiro que saiu de Salvador é isolado em Recife por suspeita de coronavírus

Um cruzeiro foi isolado no Porto de Recife após um homem desembarcar na tarde desta quinta-feira (12) com suspeita de coronavírus. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo. O paciente de 78 anos foi levado para uma unidade de saúde particular na capital pernambucana e está em observação.

O idoso é residente no Canadá e passou mal, com sinais de infarto, quando o navio de cruzeiro de bandeira bahamenha, que saiu de Salvador com 318 passageiros e 291 tripulantes, atracou no Porto do Recife.

Todos foram orientados a voltar para suas cabines, por precaução. Os demais passageiros e tripulantes haviam desembarcado no período da manhã.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar no local, a equipe médica verificou que o paciente apresentava febre e sintomas respiratórios (tosse e dificuldade de respirar). Os exames para identificação de uma possível infecção já foram feitos.

O Porto do Recife notificará a Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, e por ora providenciou o isolamento do cais. Como medida de prevenção e controle sanitário complementar, a gestão portuária também proibiu que o lixo da embarcação fosse descarregado.

