Cubano comemora antes da hora, brasileiro aproveita e leva o ouro

Um velho ditado do esporte diz que o jogo só acaba quando termina. E a máxima se tornou realidade durante os Jogos Pan-Americanos Júnior, disputados em Cali, na Colômbia. O cubano Liober Josue Hecheverria resolveu comemorar cedo demais e perdeu o ouro para o brasileiro Igor Queiroz no último segundo da final da luta greco-romana até 97kg.

O atleta do Brasil saiu na frente e o rival empatou, ainda no primeiro dos dois rounds. A disputa seguia empatada em 1 a 1 já no fim, e o resultado dava o título para o cubano - no wrestling, a vantagem do desempate é do atleta que buscou o resultado.

Faltando três segundos para o encerramento do combate, Liober Josue Hecheverria deu as costas para Igor e começou a comemorar a vitória. O brasileiro percebeu que ainda havia tempo, foi atrás do cubano e conseguiu derrubá-lo. Resultado: com o golpe final, Igor garantiu a medalha de ouro.

Os Jogos Pan-Americanos Júnior estão sendo disputados em Cali, na Colômbia, desde o dia 25 de novembro. Ao todo, 358 atletas brasileiros participam da competição, que vai até o próximo domingo (5)