Cuesta deixa escapar acerto do Inter com técnico argentino Coudet

Durante entrevista coletiva, nesta quarta-feira (13), o zagueiro Victor Cuesta deixou escapar o acerto da diretoria do Internacional com o técnico argentino Eduardo Coudet, do Racing.

"Não trabalhei com ele, mas enfrentei os times dele. Muito intenso, procura sempre jogar no ataque, em busca do gol, com muita intensidade. Tomara que a gente possa captar rapidamente a ideia dele", afirmou o jogador, que tentou contornar a situação ao perceber que vazou acidentalmente.

"Estamos em uma situação que temos que focar. Precisamos nos focar aqui. Mais à frente falamos sobre o Coudet".

Além de Cuesta, o atual elenco do Internacional ainda conta com os argentinos D'Alessandro e Sarrafiore. Coudet tem contrato com o Racing até a metade de 2020, mas deve se apresentar no Beira-Rio em meados de dezembro.

Enquanto isso, Zé Ricardo continua no comando e, nesta quarta-feira (13), dirigiu um treinamento, no qual testou Rafael Sobis no ataque no lugar de Paolo Guerreiro, convocado para a seleção peruana. O técnico ainda tem mais três treinos para definir a escalação colorada para o duelo com o Corinthians, às 18h de domingo (17), na arena em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

Bruno Fuchs renova

O zagueiro Bruno Fuchs, de 20 anos, renovou seu contrato com o Inter até o fim de 2023. O novo acordo com o atleta foi oficializado nesta quarta-feira pelo clube, que lembrou o fato de que ele já defendeu a equipe profissional em nove partidas neste ano e está no clube desde 2010, quando começou a ser formado como jogador nas categorias de base.

"Muito feliz em vestir essa camisa. Estou aqui desde os 10 anos de idade e agora estendo o meu contrato até 2023. Quero dar muitas alegrias para a torcida colorada nesse tempo, dando o meu melhor nesses quatro anos", afirmou o defensor ao festejar o novo compromisso acertado com o clube.

O duelo com o Corinthians será um confronto direto por uma vaga na Libertadores do próximo ano, pois as duas equipes somam 49 pontos cada. Por ter mais vitórias (14 a 12), o Inter está em sétimo lugar, enquanto o time paulista é o oitavo colocado.