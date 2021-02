CUFA e Facebook estendem programa de capacitação para empreendedores

O Impulsione com o Facebook segue fazendo sucesso entre os empreendedores, a partir da parceria da Central Única das Favelas (CUFA) e o Facebook. E por conta desse sucesso, CUFA e Facebook decidiram estender a parceria. A iniciativa, que já é uma marca das duas instituições e, há anos, leva conhecimento em marketing digital voltado para vendas a empreendedores moradores de favelas, foi ampliada até março. Empreendedores de Salvador podem participar.

Respeitando as recomendações de isolamento por conta da Covid-19, todo o conteúdo está sendo enviado online, através do WhatsApp. Por conta da grande procura, os interessados poderão se inscrever e receber o conteúdo até o dia 1º de março. Todo o conteúdo é inteiramente gratuito.

“Mais uma vez, a CUFA está mostrando que tem a veia empreendedora. Ao lado do Facebook, parceiro de tanto tempo, já capacitamos milhares de moradores de favela a usarem as redes sociais em prol dos seus negócios. E vamos por mais!”, exclamou Celso Athayde, fundador da CUFA.

A CUFA, organização fundada pelo empreendedor social Celso Athayde, realizou uma série de programas sociais, durante o ano de 2020, na tentativa de minimizar as consequências do isolamento social para os moradores de favela. Agora a instituição emplaca 2021 com um programa, visando retomar a economia da favela, fomentando e qualificando o empreendedorismo nestes territórios.

Empreendedores de favelas e periferias de todo o mundo poderão participar da iniciativa, mas o foco da organização do projeto são os territórios localizados nas seguintes capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Cuiabá, Brasília e Porto Alegre. Detalhes sobre a inscrição podem ser encontrados no site cufa.org.br.