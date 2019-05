Cuidadora de idosos é espancada por enteado que tentou estuprá-la

A cuidadora de idosos Zeneide Sisenando dos Santos, 49 anos, foi espancada após o enteado dela, Neilton Carvalho Bastos Júnior, 20, tentar estuprá-la, na noite dessa quinta-feira (16), de acordo com a polícia.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada. Não há informações sobre o estado de saúde da cuidadora.

O caso ocorreu no bairro da Massaranduba, na Cidade Baixa. O acusado foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com informações do posto policial da unidade de saúde, a vítima, que é evangélica, alega ter sido atacada pelo enteado, que lhe agarrou. Após ela tentar se defender, o autor a espancou com socos e pontapés, causando ferimentos no rosto e escoriações pelo corpo.

Segundo informações de um familiar da vítima, que pediu para não ser identificado, Neilton mora com a madrasta e o pai, está desempregado, é usuário de maconha, nunca havia sido preso, mas possui um recente histórico agressivo contra a família. Ele contou ainda que a vítima estava sozinha em casa com o suspeito quando ele tentou estuprá-la.

"Ele já agrediu a irmã por parte de pai há uns três meses. Parece que a maconha dele é ao contrário. Ao invés de acalmá-lo, deixa é mais agressivo, querendo bater nas pessoas. A mãe dele já tentou interná-lo uma vez. A Zeneide considerava ele como filho", contou a parente.

Em nota, a PM informou que policiais da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Uruguai) prenderam o acusado de agredir e tentar estuprar a madrasta.

"A companhia foi informada sobre o fato quando a vítima deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE), às 20h30, socorrida pelo Samu. O agressor, que fugiu do local, foi capturado no bairro de Plataforma pela guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 17ª CIPM, e foi conduzido para a Central de Flagrantes", diz a polícia, em nota.

