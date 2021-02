Culinária Musical do afrochefe Jorge Washington agora é virtual

(Foto: Lucas Seixas)

Na segunda edição do projeto Culinária Musical do ano, o afrochefe Jorge Washington se adaptou às limitações impostas pela pandemia num evento inteiramente virtual, com transmissão ao vivo no canal do Youtube da Casa do Benin.

Nesta sexta (26), às 15h, ele recebe a cozinheira e pesquisadora Lourence Alves, que ensina a fazer um Mafé de Frango. No sábado (27), 12h, tem show do mineiro Sérgio Pererê, com Beatriz Ulloa, Mário Ulloa, Maurice Durozier, Cristiane Sobral e Denys Silva.

O prato dessa edição é sarapatel, que pode ser pedido na porção de 1kg no valor de R$ 40 + taxa de entrega. Encomendas pelo zap (71) 98878-4634.