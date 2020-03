Culinária Musical tem maxixada de carne seca e moqueca de carne com mamão verde

Maxixe bem temperado, azeite de dendê e leite de coco trouxeram as melhores lembranças de infância do administrador Tiago César, de quando ia à casa da avó, no bairro de Massaranduba: “lembrou muito a maxixada que minha avó fazia. Primeira vez que eu venho prestigiar e estou saindo daqui bem satisfeito”, garante.

Junto com a mãe América, Tiago aprovou a maxixada

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Em mais uma edição do Projeto Culinária Musical que aconteceu neste domingo (08), o ator e produtor Jorge Washington lotou a Casa do Benin, no Pelourinho, e encheu o prato de 150 pessoas que participaram do evento. Além da maxixada de carne seca e a moqueca de carne com mamão verde teve também a apresentação da cantora Maíra Guedes, performance poética da professora e poeta Jacquinha Nogueira e o desfile da grife Nega Negona.

“O projeto acontece já há três anos. Fizemos uma festa linda. Sempre gostei de cozinhar para os amigos, colegas de trabalho. Aí veio a inspiração e assim nasceu a Culinária Musical”, afirma Jorge Washington, que sempre traz no cardápio pratos que são mais difíceis de encontrar nos restaurantes de Salvador.

Próxima edição acontece no dia 28 de março, na Casa do Benin como adianta Jorge Washington

(Foto: Marina Silva/ CORREIO)

“É um exercício de uma culinária que está em desuso. Você não consegue achar hoje em dia uma maxixada. Uma culinária afetiva, de memória. Lembro muito de quando minha mãe ia comigo na feira e depois a gente voltava para a casa e eu cortava os temperos”, diz.

Edição especial

E o próximo encontro já tem data marcada. Uma edição especial em homenagem ao Aniversário da Cidade de Salvador acontece no dia 28 de março, também na Casa do Benin, a partir das 12h. Na programação, as apresentações de Mário Ulhoa e sua filha, Beatriz Ulhoa e da artista cubana Ivonne González.

“Vai ser uma edição bem aconchegante também”, adianta Washington. Os ingressos custam R$ 25, mas há uma lista amiga em que a entrada sai por R$ 20. Basta mandar o nome para o e-mail culinariamusical@gmail.com. Os pratos custam a partir de R$ 30.