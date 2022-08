Cura em Casa: conheça o projeto que oferece atendimento domiciliar de saúde em Salvador

A partir de setembro, jovens a idosos com demandas na área de saúde podem requisitar atendimento particular e domiciliar, seja para consulta, exame ou terapia, através do projeto Cura em Casa, em Salvador. A iniciativa inédita na capital será inaugurada na quarta-feira (31) e desenvolve serviços como fisioterapia motora e respiratória, pilates, RPG, fonoaudiologia, podiatria, nutrição, psicologia e odontologia, incluindo confecção de próteses dentárias.

Idealizadora da iniciativa, junto à cirurgiã Gabriela Kruschewsky, a geriatra Lílian Carvalho explica de onde surgiu a necessidade do Cura em Casa. “Já realizávamos atendimentos domiciliares e observamos a baixa qualidade e falta de compromisso com resultados das equipes multiprofissionais com nossos pacientes”, aponta. Fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos ou dentistas ficam à disposição conforme necessidade do tratamento.

(Foto: Divulgação)

O custo do primeiro atendimento, cujo objetivo é fazer análise inicial sobre o quadro do paciente, varia entre R$ 150 e R$ 200, conforme especialista que irá avaliar. Após avaliação, o profissional fará relatório completo e entregará ao paciente proposta do tratamento. A partir disso, a recuperação pode ser seguida ou não.

“Tivemos paciente de 95 anos em cadeira de roda, [porque] perdeu força, não conseguia andar e em três meses reabilitou. [Trabalhamos] progressivamente com cada paciente até onde puder andar”, diz Lílian .

“Muitas vezes se vê pacientes prestados por empresas de Salvador que não conseguem ‘desmamar’ o oxigênio do paciente porque [...] tem que ter musculatura pulmonar funcionante. Para isso tem que trabalhar reabilitando e nem sempre profissionais que estão indo por homecare terceirizados tem capacidade para realizar esses serviços. A proposta é entrar com objetivos claros e resultados”, garante.

Embora a inauguração seja ao final do mês, o projeto caminha há dois anos. Segundo a geriatra, a média de atendimento mensal é de 50 pacientes. O atendimento visa, sobretudo, idosos, porém, durante pandemia a equipe chegou a atender adultos pós-covid para fazer reabilitação. A equipe é especializada no trato adulto e idoso, porém, existe número limitado de profissionais para atender menores de 18 anos.

“A gente trabalha com o que há de mais novo na tecnologia, na fisioterapia trabalhamos com laser, na fonoaudiologia com kinesioterapia [colocação de faixas coloridas para ativar musculatura]. Esses processos aceleram resultados e a reabilitação do paciente”, detalha Lílian.

Para agendar primeira consulta ou mais informações sobre serviços à disposição, interessados podem entrar em contato com o Cura em Casa por meio do Whatsapp (71) 9 9901 2651 ou Instagram @curaemcasa.ssa.