Curado da covid, Orlando Morais tem alta e se declara para Glória Pires

O cantor Orlando Morais deixou o hospital em que estava internado nesta quinta-feira (1º), em Brasília. Ele estava com covid-19 e precisou sair de cadeira de rodas. Ele se emocionou ao deixar a unidade médica, agradecendo à equipe médica e à família - a atriz Glória Pires, com quem Morais é casado, estava presente.

"Quero agradecer a todos vocês, a todos os profissionais, o que vocês fizeram por mim. Entraram todo dia no meu quarto sorrindo, dando amor, dando luz, dando vida. Quero que todas as pessoas que estejam no mundo, nesse momento, passando por isso, recebam o mesmo amor que eu recebi de vocês. Vocês são incríveis, vocês são guerreiros. O que vocês têm feito pela humanidade, pelo Brasil, é incrível. Só deus para poder abençoar vocês", disse Orlando, falando ainda com a voz bastante fraca.

Glória Pires também chorou diante de uma declaração feita pelo marido. "Quero agradecer à minha família, minha mãe, em especial. Agradecer aos meus filhos, Cleo, Antonia, Ana, Bento, meus irmãos. E agradecer a você, Glória, que respirou e soprou em meu pulmão no momento mais difícil. Me fez voltar. Eu te amo muito. Te dedico a minha vida".

Orlando cantarolou a música A Rota do Indivíduo, feita em parceria com Djavan. Todos o aplaudiram bastante. Orlando, de 59 anos, estava hospitalizado desde 23 de março, chegando a ficar na UTI.