Curitiba volta a fechar bares e casas noturnas e restringe horário do comércio

A Prefeitura de Curitiba determinou a volta para a bandeira laranja na cidade. Com a medida, bares, casas noturnas e de festas deverão ser fechados. O novo decreto também determina restrição do horário de funcionamento do comércio, restaurantes e shoppings. Segundo a prefeitura, a medida vale por sete dias, podendo ser prorrogada dependendo do comportamento da pandemia na cidade. As informações são do portal G1.

A medida foi tomada após a alta de casos confirmados na cidade. Desde o início da pandemia, foram 73.444 casos confirmados e 1.678 mortes por Covid-19 na cidade.

Um dos dados que mais preocupa, segundo a prefeitura, é a taxa de ocupação dos hospitais da cidade. A ocupação de leitos de UTI para adultos chegou a 96% nesta quinta-feira, com 13 dos 324 leitos livres. Somando a ala pediátrica, a ocupação geral da UTI do SUS para Covid-19 está em 94%.

Com a medida, não podem funcionar:

Bares, casas noturnas e atividades correlatas.

Estabelecimentos destinados ao entretenimento, casas de festas, de eventos ou recepções, parques infantis e temáticos;

Estabelecimentos destinados a eventos técnicos, mostras comerciais, congressos, convenções;

Podem funcionar com restrições:

Atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais: das 9h às 20h, em todos os dias da semana;

Shopping centers: das 8h às 22h, em todos os dias da semana;

Restaurantes e lanchonetes: das 6h às 22h, em todos os dias da semana, inclusive

Circos, teatros, cinemas e museus: das 6h às 22h, em todos os dias da semana,

Feiras de varejo e feiras livres: das 6h às 22h, em todos os dias semana.

Podem funcionar com 50% da capacidade

Hotéis, resorts, pousadas e hostels.

Podem funcionar com 50% da capacidade e restrição de horário.

Serviços de call center e telemarketing: a partir das 9 horas, exceto aqueles vinculados aos serviços de saúde ou executados em home office.

Curitiba ficou em bandeira laranja pela primeira vez de junho a agosto. Ao longo deste período, bares, parques e clubes esportivos ficaram proibidos de funcionar.

As determinações da bandeira laranja precisaram ser prorrogadas pela administração municipal por duas vezes. A primeira ocorreu no dia 3 de agosto, quando a prefeitura ampliou os horários de funcionamento de shoppings e comércios de rua.

A segunda prorrogação foi no dia 10 de agosto, mas dessa vez, a administração não fez alterações no documento, mantendo o funcionamento de atividades mais restrito durante os fins de semana.

Em 18 de agosto, um decreto determinou bandeira amarela em Curitiba e liberou bares, parques e feiras livres.

Porém, em 7 de setembro, a capital voltou para bandeira laranja, fechando bares e restringindo o funcionamento do comércio e supermercados.

No dia 25 de setembro, a Prefeitura de Curitiba decretou o retorno à bandeira amarela, com medidas menos restritivas em relação à pandemia.