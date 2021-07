Currículo à prova de falhas: veja as preferências e dicas de recrutadores

Todos os dias, as caixas de e-mails de recrutadores são inundadas com milhares de currículos. Em média, esses profissionais usam 15 segundos para avaliar cada documento. Isso significa que, para garantir atenção e o interesse dos departamentos de pessoal, é preciso apostar em critérios que tornem o material mais atrativo. Um levantamento realizado pelo site de aconselhamento de carreira ResumeLab entrevistou quase cem profissionais da área, que obtiveram suas certificações através do The Professional Association of Résumé Writers & Career Coaches, para saber quais as melhores práticas na hora de preparar um currículo. Confira o que eles disseram e se inspire.

De acordo com o especialista em carreiras Bruno Bertachini, um bom currículo deve ser organizado com um padrão coerente, incluindo as seções tradicionais na ordem correta: Informação para contato; perfil profissional (objetivo ou resumo); experiência laboral; educação; habilidades. “Dos profissionais que participaram da pesquisa, 87% também disse ser vantajoso incluir alguns detalhes a mais no currículo, a exemplo de links para portfólio, publicações ou uma seção separada para projetos, cursos e treinamentos adicionais”, explica.

Se você é adepto da humanização de currículos, vale lembrar que no levantamento, 90% dos especialistas orientaram não incluir uma lista de hobbies e interesses. “O propósito da sessão de hobbies e interesses, nos anos 90, era minimizar a objetividade excessiva dos currículos. Hoje, essa é uma prática obsoleta. Vamos ser sinceros, seus interesses pessoais impactam pouco no seu desempenho profissional e é ele que deve ser fator de decisão na hora da contratação”, ressalta Bertachini.

Rede social

A presença de um perfil no LinkedIn e o link para acesso como parte das informações para contato é absolutamente esperado por 96% dos especialistas em currículos. “Além disso, se você é um estudante ou tem menos de um ano de experiência profissional, você deveria incluir detalhes adicionais relativos à sua educação. Por exemplo, a sua nota média na universidade. Isso na opinião de 88% dos nossos respondentes”, orienta o especialista.

Para candidatos com tempo de experiência entre 2 e 5 anos, é importante incluir os detalhes do período de formação “Se você trabalhou por mais de 5 anos, a melhor opção é manter a seção de educação sucinta”, sugere.

Outro ponto importante destacado na pesquisa diz respeito ao fato do candidato não precisar listar as referências no currículo. “De maneira similar, 88% dos entrevistados aconselharam não incluir frases como ‘referências disponíveis mediante solicitação’”, completa.

Menos é mais

O especialista em carreira também destaca que, em se tratando de currículos, menos é mais e nada de apelar para a criatividade na hora de apresentar suas qualidades profissionais, afinal, 84% dos respondentes recomendam que candidatos não escrevam currículos com infográficos, layouts fora dos padrões que os recrutadores estão acostumados.

“A cultura popular, nos anos recentes, fez o conceito de “vídeo currículos” algo existente. Como outras formas não padronizadas de currículos, enviar um currículo em formato de vídeo é arriscado, e 80% dos nossos respondentes não recomendam”, reforça Bruno.

O minimalismo também deve estar presente no tamanho do currículo e a dica é que uma página seja a melhor prática para quem tem menos de um ano de experiência.

Quando o candidato tem muita experiência e decide que está na hora de uma mudança profissional, a sugestão dos especialistas é que haja uma limitação de 15 anos de experiência relevante no currículo. De fato, quando questionados sobre o quanto um candidato deveria “voltar no tempo” ao mencionar seu histórico laboral, recrutadores tipicamente responderam com um dos três intervalos de tempo.

“Se você for um executivo experiente buscando uma vaga altíssima e está confiante que demonstrará melhor seu valor incluindo mais do que apenas os últimos 15 anos profissionais, vá em frente e inclua-os. Mas apenas se estiver seguro que está agregando valor ao currículo”, finaliza Bruno Bertachini.



Preferências dos recrutadores

• Em relação ao formato do currículo, 65% dos recrutadores preferem PDF, e 35% escolheram DOC;

• 92% disse ser uma boa ideia usar um currículo genérico para todas as vagas para as quais você concorrer;

• 99% pensa que se você não usar palavras-chave certas para o anúncio da vaga você está cometendo um erro sério;

• 73% dos especialistas dizem que você deve explicar espaços em branco no histórico laboral;

• 14% sugere que você ignore tais lacunas, e apenas 12% julga que você precisa dar um jeito de escondê-las;

• Na confecção do currículo, prefira as fontes tradicionais: Calibri: 44%,Times New Roman: 13%;Arial: 11%;Helvética: 8%,Garamond: 6%;

• Elabore o currículo com a seguinte ordem: Informação para contato; Perfil profissional (objetivo ou resumo);Experiência laboral; Educação; Habilidades