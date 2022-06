Curso da Facom promove lançamento de livros sobre ciências da comunicação

O curso de especialização em comunicação estratégica da Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom) lança nesta sexta-feira (10) vários livros da área que são de autoria de professores do curso. O evento, que começa às 19h, será transmitido pelo Youtube. Durante o lançamento, será disponibilizado acesso para download gratuito das publicações.

O professor Adriano Sampaio, organizador da série de lançamentos, destaca a importância de conhecer as complexidades e processos da comunicação organizacional. "A comunicação organizacional é um instigante campo de reflexão que acolhe discussões no âmbito das relações públicas, produção cultural, publicidade, jornalismo entre outros domínios afins. Pensar a complexidade dessas interações entre as organizações e a sociedade é buscar entender os debates travados na esfera pública entre agentes e organizações públicas, privadas e do terceiro setor", diz ele, que é coordenador do curso.

O encontro terá presença de autorores e organizadores das obras: Pollyana Ferreira, que pesquisa há sete anos na PUC-SP a relação do humano com a tecnologia; os professores da Facom Rodrigo Rossoni e Adriano de Oliveira Sampaio, também professor do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Poscultura); e o coordenador da Casa do Conhecimento da Universidade do Minho, em Portugal, José Gabriel Andrade.

Confira a lista dos livros que serão lançados nesta sexta-feira (10):

Língua portuguesa global: Comunicar no panorama mediático luso-brasileiro

Autor: José Gabriel Andrade

O livro aborda uma análise das relações luso-brasileiras na atual sociedade e a emergência da ‘língua portuguesa global’. A obra traz o espaço luso-brasileiro para o contexto da rede das redes, a Internet, analisando a importância dos diferentes meios de comunicação social bem como a mobilidade proporcionada pelos media digitais e a movimentação de negócios em língua portuguesa no espaço luso-brasileiro. A obra aponta a relevância das novas tecnologias, o seu uso e do ambiente criado por elas, para a comunicação em língua portuguesa na contemporaneidade.

We Techno Consequences On The Human

Autora e organizadora: Dra. Pollyana Ferrari

“O título deste livro, “Nós – consequências do techno no humano”, deve sua inspiração ao escritor russo Yevgeny Zamiatin (1884-1937). É o que nos conta Pollyana Ferrari, organizadora deste trabalho, na introdução. Ela nos lembra que, entre 1920 e 1921, Zamiatin escreveu o romance “Nós” para traçar um futuro então distante. Nesse futuro, haveria um Estado Único exercendo estrito controle sobre a população do mundo, limitada administrativamente a dez milhões de habitantes. A tecnologia a serviço do poder desempenharia o papel central. “Não há espaço para o individual, apenas para o coletivo, e as pessoas que encontraram a fórmula da felicidade são chamadas por números”, observa Pollyana Ferrari. Uma das mais sensíveis e destacadas pesquisadoras brasileiras dedicadas a pensar o emaranhado labiríntico das relações entre humanos e máquinas, ela, mais uma vez, nos mostra como se faz.” Eugênio Bucci.

Comunicação Organizacional e Relações Públicas

Org.: Margarida Maria Krohling Kunsch, Fábia Pereira Lima e Adriano de Oliveira Sampaio

Os esforços da Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas (Abrapcorp) fomentam a produção acadêmica e o debate entre a universidade e a sociedade. A publicação busca materializar a missão da associação que é fortalecer o campo das Ciências da Comunicação e um reconhecimento da comunidade científica das contribuições que as Relações Públicas e a Comunicação Organizacional podem trazer para as transformações sociais.

O curso de especialização em comunicação estratégica da Facom é iniciativa pioneira da área em universidades públicas baianas. Desenvolvido desde 2013, a formação integra a atividade acadêmica com as práticas e desafios presentes na rotina de atuação do profissional de comunicação, seja no poder público, iniciativa privada ou terceiro setor.

Navigating Digital Communication and Challenges for Organizations

Autores: José Gabriel Andrade (University of Minho, Portugal) e Teresa Ruão (University of Minho, Portugal).

A obra discute a investigação em comunicação com enfoque na comunicação organizacional que inclui uma gama de métodos, estratégias e pontos de vista sobre a comunicação digital. Abrangendo uma série de tópicos como comunicação interna e relações públicas, este trabalho de referência é ideal para investigadores, académicos, decisores políticos, proprietários de empresas, profissionais, instrutores e estudantes.

Olhares Comprometidos

Autor: Prof. Dr. Rodrigo Rossoni

A obra narra a trajetória imagética de crianças e jovens do MST que subverteram a lógica de serem historicamente alvos de olhares estrangeiros para se tornarem protagonistas na produção da própria visibilidade. O livro apresenta a experiência etnográfica de 20 anos de interação com o mesmo grupo em três momentos distintos: em 1997, quando crianças, foram fotografadas pelo autor nos tempos de acampamento; em 2003, quando, juntos, realizaram uma oficina de fotografia e as crianças produziram um rico material visual sobre a sua comunidade; e, em 2017, quando já adultas, experimentavam, por meio de smartphones, as potencialidade de produzir, editar e compartilhar a sua própria imagem nas redes sociais. O resultado mais imediato dessa tomada de posição significou a reconfiguração do olhar e o empoderamento dos seus corpos. Intimidades, performances e ficções de si circulam nas redes sociais, evidenciando a híbrida e multifacetada identidade na vida contemporânea.

Serviço

O quê: lançamento dos livros Língua portuguesa global: Comunicar no panorama mediático luso-brasileiro, de José Gabriel Andrade; Comunicação Organizacional e Relações Públicas: 15 anos da ABRAPCORP, organizado por Margarida Maria Krohling Kunsch, Fábia Pereira Lima e Adriano de Oliveira Sampaio, e Navigating Digital Communication and Challenges for Organizations, de José Gabriel Andrade (University of Minho, Portugal) e Teresa Ruão (University of Minho, Portugal).

Quando: 10/06/22, às 19h

Onde: Canal do Curso de Especialização em Comunicação Estratégica da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, no Youtube

Data: sexta-feira, 10 Junho, 2022 - 19:00

Mais informações: Site: http://ce.comestrategica.com.br Instagram: @comunicacaoestrategicaufba Email: secretaria@comestrategica.com.br