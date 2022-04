Curso de formação de profissionais para área florestal abre inscrições

Os interessados em obter uma formação na área florestal já podem se inscrever, nesta terça-feira (26), para participar do programa "Colheita de Talentos", direcionado, especialmente, para os moradores de Alagoinhas e região. Ao todo, são disponibilizadas 12 vagas. Para participar, os candidatos devem ser maiores de 18 anos, ter o ensino médio completo e habilitação B.

As inscrições para participar do programa podem ser feitas no site técnico Senai/unidade Alagoinhas. A inciativa, desenvolvida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), tem o apoio da Bracell Bahia, que gerencia empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais.

Depois da inscrição, os selecionados precisarão estar em Alagoinhas durante o curso, que tem duração prevista de seis meses. Neste período, os profissionais receberão auxílio alimentação e transporte, além do principal: aulas teóricas na sede do Senai Alagoinhas, localizado na praça Barão do Rio Branco, 55, no Centro, e práticas realizadas em uma unidade móvel do Senai que acompanha os módulos de colheita da Bracell que ficam na mesma região.

De acordo com Heider Santos, consultor de RH da Bracell Bahia, a formação, que foca em temas como operação de máquinas florestais, corte e baldeio de madeira, acontecerá de segunda a sexta-feira, das 2h às 12h, o que exigirá disponibilidade dos candidatos. “O curso é uma oportunidade para os profissionais que querem atuar na área florestal, uma vez que possibilita que eles conheçam, de forma mais aprofundada, as principais operações do setor”, afirma.

A Bracell, que faz parte do grupo Royal Golden Eagle (RGE), é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial no mundo, com duas operações principais no Brasil - em Camaçari (BA) e em Lençóis Paulista (SP). As atividades e modelos de gestão adotados pela companhia estão totalmente comprometidos com o uso sustentável dos recursos naturais, com o objetivo de criar valor para a comunidade, o país, o clima, o cliente e a empresa, de forma permanente.

Já a RGE Pte Ltd gerencia um grupo de empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais. As atividades vão desde o desenvolvimento e a colheita de recursos sustentáveis, até a criação de diversos produtos com valor agregado para o mercado global. Com mais de 60.000 funcionários, o grupo tem operações na Indonésia, China, Brasil, Espanha e Canadá, e continua expandido para envolver novos mercados e comunidades.