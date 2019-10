Curso de jornalismo da Ufba obtém nota máxima em avaliação do Enade

O curso de Comunicação com habilitação em Jornalismo da Universidade Federal da Bahia (Ufba) está entre os 6% dos cursos avaliados que receberam nota máximo no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A nota 5 é a mesma atribuída ao curso da Faculdade de Comunicação (Facom) em outras edições do exame.

O conceito é resultado de avaliação feita por alunos que concluíram a graduação em 2018. A prova avalia o rendimento dos estudantes em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, além de conhecimento sobre a realidade brasileira e mundial. Os alunos concluintes da Facom tiveram nota máxima em ambos aspectos.

O coordenador do Colegiado de Graduação, Tarcísio Cardoso, avaliou que o resultado mostra o nível de excelência do curso. “Temos uma formação consolidada nas áreas teóricas, em pesquisa, em extensão. A forma como a grade está organizada dá uma visão geral de questões humanas, de conhecimentos gerais e também questões aplicadas específicas do jornalista. O nosso curso dá essa formação ampla, e a nota revela a qualidade dessa formação", diz.

Nas últimas edições, realizadas em 2015 e 2012, o curso também registrou o conceito máximo - é a habilitação com o maior conceito contínuo do Brasil, segundo a Facom.