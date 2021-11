Curso de prescrição e colocação de implantes hormonais para médicos acontece neste sábado (27)

Uma edição especial do tradicional curso de Prescrição e Colocação de Implantes Hormonais, da Elmeco, acontece neste sábado (27) no Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana, na Federação. O evento, que ocorre de forma presencial, é exclusivo para a classe médica e terá parte prática.

O público também vai participar de uma roda de conversa, com o cirurgião ginecológico Vinicius Carruego e o urologista Gabriel Atta. A sessão de dúvidas terá transmissão simultânea através do canal do YouTube e Instagram da Elmeco, a partir das 10h.

A primeira parte do workshop aconteceu nesta sexta-feira (26), no Fera Palace Hotel. Um dos destaques da programação foi a palestra sobre prescrição individualizada de implantes hormonais, ministrada pelo ginecologista Luiz Carlos Calmon. Segundo o médico, o método remete à uma medicina de antigamente, caracterizada pela individualidade dos pacientes: “Nas farmácias tradicionais, se compra produtos com doses que servem para milhares de pessoas, mas quando se trabalha com manipulação de substâncias, há uma individualização para aquele paciente”.

O médico Luiz Carlos Calmon (Foto: Saulo Brandão)