Curso Pré-vestibular gratuito na Ufba abre inscrições para 2021

Estão abertas as inscrições para o curso Pré-Vestibular na Ufba. Neste ano, Serão disponibilizadas 40 vagas por turno (matutino e noturno) e 30 vagas para lista de espera (15 por turno). As inscrições vão até o dia 01 de março e as aulas acontecerão de forma remota por conta da pandemia do coronavírus. Os interessados devem clicar aqui para fazer a inscrição.

O Pré-Vestibular Social na UFBA (Pré-Vest na UFBA) é um projeto sem fins lucrativos, formado por estudantes de diversas áreas de conhecimento e cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal da

Bahia. Essa iniciativa tem o propósito de oferecer cursos na modalidade extensiva, focada no modelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de avaliação, para alunos advindos da rede pública de ensino.

Alunas e alunos do Pré-Vest na UFBA não têm que arcar com nenhum custo pelo plano de ensino oferecido, exceto o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$12,50. Confira o edital completo no final da matéria.

O projeto tem interesse de proporcionar aos estudantes de escolas públicas maiores chances de ingresso no Ensino Superior, através do estudo direcionado para o ENEM ou vestibulares tradicionais.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 01 de marços nas redes sociais do projeto. Facebook e/ou pelo Instagram (@prevestnaufba).

Caso o/a candidato/a seja aprovado/a e, posteriormente, se constate que houve fraude ou omissão nos dados apresentados, ou sua condição socioeconômica se mostre incompatível com aquela apresentada na entrevista, este/a será desligado/a do projeto imediatamente, podendo ainda ser indiciado/a nos termos da lei.