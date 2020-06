Cursos on-line e gratuitos da Capes recebem inscrições para 25 mil vagas em diferentes áreas

Diversos cursos on-line e gratuitos estão sendo oferecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). São 25 mil vagas disponíveis para quem está em busca de aperfeiçoamento profissional em Matemática, Português e TIC’s. As inscrições ficam abertas até o dia 26 de junho. As formações oferecidas possuem 60 horas de duração e dão direito a certificado.

Podem se inscrever estudantes de graduação, concluintes do ensino médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pela plataforma Avacapes. Basta responder a um formulário com dados pessoais, como nome completo, CPF, e-mail e profissão. Em seguida, o aluno terá acesso à plataforma e poderá se inscrever no curso desejado. Ao concluírem o curso, os estudantes receberão um certificado emitido pela Capes com a carga horária cumprida.

Confira os cursos disponíveis na plataforma.

Matemática 2020

Esta série de minicursos é destinada para quem precisa aprender um pouco mais sobre a linguagem matemática, bem como potencializar a compreensão das habilidades e características relativas à disciplina, como estratégia de expressão do material e do imaginário humano, promovendo oportunidades de expansão e troca de informação e de conhecimentos no universo acadêmico. Veja um pouco do que terá no conteúdo do curso:

- Conjuntos numéricos e as operações fundamentais

- Potenciação e Radiciação

- Equações

- Funções

Português 2020

O material do curso aborda desde os conceitos básicos de texto, passando pelos processos e desafios da leitura e da escrita, até chegar a níveis mais avançados de interpretação e de escrita no meio acadêmico. Os minicursos possibilitam o contato inicial com os conceitos, processos e desafios da leitura, da interpretação e da escrita. Esses cursos abordam:

- Coerência textual: sentido global do texto

- Principais fatores envolvidos no estabelecimento da coerência textual

- Concordância nominal e verbal

- Regência nominal e verbal

- Descrever, narrar, expor e argumentar

- Gêneros textuais: formas de ação linguística

Tecnologias da Informação e Comunicação 2020

As temáticas apresentadas e discutidas nos minicursos que compõem este material de TIC’s buscam oferecer suporte técnico e também desencadear uma série de reflexões que servirão de base e fundamentação para leitura e estudo de pessoas interessadas nessa área. São três minicursos: O estudante de EaD, Sociedade em rede e Educação a Distância.

O objetivo é dar suporte técnico às pessoas interessadas em conhecer um pouco mais o cenário atual dos recursos tecnológicos, bem como potencializar suas qualificações na área da tecnologia digital, promovendo oportunidades de expansão e troca de informação e de conhecimentos no contexto onde atuam.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil