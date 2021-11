Cursos técnicos: Senai Bahia abre inscrições e oferece 565 bolsas de estudo

O Senai Bahia abre inscrições nessa segunda-feira (8) para o processo seletivo 2022.1 para cursos técnicos. São oferecidas 5.690 vagas para cursos presenciais e semipresenciais. Deste total, 565 vagas são destinadas aos candidatos do Programa de Bolsas de Estudo, conforme regulamento próprio. Entre os 21 cursos técnicos ofertados, há o novo Cibersistemas para Automação, além dos que seguem as tendências da indústria 4.0, como Internet das Coisas (IoT), Informática para Internet e Biotecnologia. As matrículas são realizadas pelo site www.tecnicosenai.com.br.

São oferecidas 380 bolsas de estudo para os cursos presenciais e outras 185 para os cursos semipresenciais. As bolsas são destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020 e que declararem baixa renda. Estes candidatos têm até 20 de dezembro para fazer a inscrição.

Para os candidatos pagantes que fizerem a matrícula até 20 de dezembro terão 40% de desconto na matrícula (1ª mensalidade), além de 30% de desconto em todas as mensalidades pagas até o dia 5 de cada mês, até o final do curso. O candidato ao curso técnico pago também tem a possibilidade de solicitar o crédito estudantil, com ou sem fiador. Com essa oportunidade, o aluno pode optar por pagar 50% da mensalidade durante o curso e o restante depois de formado.

Há vagas em 11 municípios, entre os quais Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Unidades: CIMATEC e DENDEZEIROS), Serrinha, e Vitória da Conquista. O edital com a lista completa de cursos, vagas disponíveis, valores das mensalidades para cada município e descontos, dentre outras informações, estão disponíveis no site www.tecnicosenai.com.br.